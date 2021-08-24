Израиль нанес удары по объектам "ХАМАС" в ответ на "огненные" шары из Газы
Вторник, 24 августа 2021, 04:46
Израильские военные самолеты разбомбили объекты "ХАМАС" в Газе в ответ на запущенные "огненные" воздушные шары, которые вызвали пожары на юге Израиля.
Источник: Вооруженные силы Израиля в twitter
Дословно: "Все лето "ХАМАС" запускает воздушные шары для поджога из Газы в Израиль.
В ответ на возобновленые сегодня атаки "ХАМАС" мы нанесли удар по производству оружия, площадке для запуска ракет и входам в тоннель в Газе.
Мы продолжим решительно реагировать на террористические действия из Газы".
Напомним: Израильские военные нанесли удар по четырем объектам по производству оружия и складам "ХАМАС".
Предыстория:
- Ранее израильский солдат и двое палестинцев, в том числе 13-летний мальчик, были серьезно ранены в результате обстрела через границу с сектором Газа.
- Насилие вспыхнуло во время протеста в Газе, организованного исламистскими правителями анклава, "ХАМАС" и другими группировками.
- По заявлению израильских военных, сотни палестинцев-протестующих собрались у ограды, попытались перелезть через нее и бросили взрывные устройства в израильских военнослужащих.
- Никто не взял на себя ответственность за обстрел.
Украинская правда