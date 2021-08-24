Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Израиль нанес удары по объектам "ХАМАС" в ответ на "огненные" шары из Газы

Вторник, 24 августа 2021, 04:46
Фото: AFP

Израильские военные самолеты разбомбили объекты "ХАМАС" в Газе в ответ на запущенные "огненные" воздушные шары, которые вызвали пожары на юге Израиля.

Источник: Вооруженные силы Израиля в twitter

Дословно: "Все лето "ХАМАС" запускает воздушные шары для поджога из Газы в Израиль.

В ответ на возобновленые сегодня атаки "ХАМАС" мы нанесли удар по производству оружия, площадке для запуска ракет и входам в тоннель в Газе.

Мы продолжим решительно реагировать на террористические действия из Газы".

Напомним: Израильские военные нанесли удар по четырем объектам по производству оружия и складам "ХАМАС".

Предыстория:

  • Ранее израильский солдат и двое палестинцев, в том числе 13-летний мальчик, были серьезно ранены в результате обстрела через границу с сектором Газа.
  • Насилие вспыхнуло во время протеста в Газе, организованного исламистскими правителями анклава, "ХАМАС" и другими группировками.
  • По заявлению израильских военных, сотни палестинцев-протестующих собрались у ограды, попытались перелезть через нее и бросили взрывные устройства в израильских военнослужащих.
  • Никто не взял на себя ответственность за обстрел.

Украинская правда
Темы: ИзраильСектор Газа
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВо время торжеств в центре Киева мужчина поджег себя

фотоВ Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины

Большой герб Украины: Рада в первом чтении поддержала законопроект

Макрон планирует посетить Украину

видеоВ Одессе проходит военно-морской парад ко Дню Независимости Украины

Президент вручил государственные награды по случаю Дня Независимости

Все новости...
Израиль
От трех доз Pfizer в четыре раза сильнее защита, чем от двух — Израиль
Израиль ударил по объектам "ХАМАС" после беспорядков на границе с Газой
Три человека были тяжело ранены в перестрелке через границу с cектором Газа
Последние новости
16:01
Венгрия собирается заключить с "Газпромом" 15-летний контракт на поставку газа
15:58
фотоВо время торжеств в центре Киева мужчина поджег себя
15:47
Лавров назвал Крымскую платформу "бесперспективной русофобской акцией"
15:43
Американские биржи бьют рекорды после полного одобрения вакцины Pfizer
15:33
фотоВ Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины
15:08
Большой герб Украины: Рада в первом чтении поддержала законопроект
15:01
В Латвии непривитых депутатов будут пускать в сессионный зал только с тестами
14:54
Макрон планирует посетить Украину
14:43
Украина готова к "нормандской" встрече на уровне глав МИД – Кулеба
14:35
Рада должна сделать День украинской государственности выходным – Зеленский
Все новости...