Израиль нанес удары по объектам "ХАМАС" в ответ на "огненные" шары из Газы

Израильские военные самолеты разбомбили объекты "ХАМАС" в Газе в ответ на запущенные "огненные" воздушные шары, которые вызвали пожары на юге Израиля.

Источник: Вооруженные силы Израиля в twitter

Дословно: "Все лето "ХАМАС" запускает воздушные шары для поджога из Газы в Израиль.

В ответ на возобновленые сегодня атаки "ХАМАС" мы нанесли удар по производству оружия, площадке для запуска ракет и входам в тоннель в Газе.

Мы продолжим решительно реагировать на террористические действия из Газы".

Напомним: Израильские военные нанесли удар по четырем объектам по производству оружия и складам "ХАМАС".

Предыстория: