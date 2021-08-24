Робимо по мільйону щеплень на тиждень – Ляшко

Кількість вакцинацій в Україні зросла до мільйона на тиждень, і темпи можуть далі зростати.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу в межах Київського саміту перших леді та джентльменів, цитує Укрінформ.

Пряма мова: "Темпи вакцинації зовсім інші, ніж були у травні, наприклад. Сьогодні ми вже робимо щеплень по мільйону на тиждень.

І це те, про що я говорив, що ми можемо робити 3,5-4 мільйони (щеплень – ред.) на місяць. Для травня-квітня це було малореалістично.

Сьогодні ми цієї цифри досягли, але дивлячись на потужності, на те, скільки може вакцинувати одна бригада, ми говоримо, що темпи вакцинації в Україні ще можуть зрости".

Деталі: Ляшко закликав українців приходити в пункти щеплення і "створювати ажіотаж у системі охорони здоров’я".

"Набагато краще для нас таке навантаження, ніж великий наплив хворих, коли буде сплеск захворюваності.

Оскільки здорових провакцинувати система впорається, а ось питання в тому, чи в умовах пандемії зможемо запобігти колапсу системи охорони здоров’я. Тут гарантій ніхто не може дати".

Нагадаємо: Україна отримає близько 6,5 мільйона доз вакцин проти коронавірусу впродовж серпня та вересня.