Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Делаем по миллиону прививок в неделю – Ляшко

Вторник, 24 августа 2021, 05:45

Количество вакцинаций в Украине выросло до миллиона в неделю, и темпы могут дальше расти.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в рамках Киевского саммита первых леди и джентльменов, цитирует Укринформ.

Прямая речь: "Темпы вакцинации совсем другие, чем были в мае, например. Сегодня мы делаем прививок по миллиону в неделю.

И это то, о чем я говорил, что мы можем делать 3,5-4 миллиона (прививок - ред.) в месяц. Для мая-апреля этот было малореалистично.

Сегодня мы этой цифры достигли, но смотря на мощности, на то, сколько может вакцинировать одна бригада, мы говорим, что темпы вакцинации в Украине еще могут вырасти".

Детали: Ляшко призвал украинцев приходить в пункты вакцинации и "создавать ажиотаж в системе здравоохранения".

"Гораздо лучше для нас такуя нагрузка, чем большой наплыв больных, когда будет всплеск заболеваемости.

Поскольку здоровых провакцинировать система справится, а вот вопрос в том, в условиях пандемии сможем ли предотвратить коллапс системы здравоохранения. Здесь гарантий никто не может дать".

Напомним: Украина получит около 6,5 миллиона доз вакцин против коронавируса в течение августа и сентября.

Темы: вакцинацияЛяшко Викторкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВо время торжеств в центре Киева мужчина поджег себя

фотоВ Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины

Большой герб Украины: Рада в первом чтении поддержала законопроект

Макрон планирует посетить Украину

видеоВ Одессе проходит военно-морской парад ко Дню Независимости Украины

Президент вручил государственные награды по случаю Дня Независимости

Все новости...
вакцинация
Кипр: за фейк о смерти ребенка от Covid-вакцины 4 людям грозит тюрьма
Вакцина против Covid от Pfizer-BioNTech получила полный допуск в США
Великобритания купила еще 35 млн доз вакцины Pfizer
Последние новости
16:01
Венгрия собирается заключить с "Газпромом" 15-летний контракт на поставку газа
15:58
фотоВо время торжеств в центре Киева мужчина поджег себя
15:47
Лавров назвал Крымскую платформу "бесперспективной русофобской акцией"
15:43
Американские биржи бьют рекорды после полного одобрения вакцины Pfizer
15:33
фотоВ Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины
15:08
Большой герб Украины: Рада в первом чтении поддержала законопроект
15:01
В Латвии непривитых депутатов будут пускать в сессионный зал только с тестами
14:54
Макрон планирует посетить Украину
14:43
Украина готова к "нормандской" встрече на уровне глав МИД – Кулеба
14:35
Рада должна сделать День украинской государственности выходным – Зеленский
Все новости...