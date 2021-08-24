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Делаем по миллиону прививок в неделю – Ляшко

Вторник, 24 августа 2021, 05:45
Делаем по миллиону прививок в неделю – Ляшко

Количество вакцинаций в Украине выросло до миллиона в неделю, и темпы могут дальше расти.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в рамках Киевского саммита первых леди и джентльменов, цитирует Укринформ.

Прямая речь: "Темпы вакцинации совсем другие, чем были в мае, например. Сегодня мы делаем прививок по миллиону в неделю.

И это то, о чем я говорил, что мы можем делать 3,5-4 миллиона (прививок - ред.) в месяц. Для мая-апреля этот было малореалистично.

Сегодня мы этой цифры достигли, но смотря на мощности, на то, сколько может вакцинировать одна бригада, мы говорим, что темпы вакцинации в Украине еще могут вырасти".

Детали: Ляшко призвал украинцев приходить в пункты вакцинации и "создавать ажиотаж в системе здравоохранения".

"Гораздо лучше для нас такуя нагрузка, чем большой наплыв больных, когда будет всплеск заболеваемости.

Поскольку здоровых провакцинировать система справится, а вот вопрос в том, в условиях пандемии сможем ли предотвратить коллапс системы здравоохранения. Здесь гарантий никто не может дать".

Напомним: Украина получит около 6,5 миллиона доз вакцин против коронавируса в течение августа и сентября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияЛяшко Викторкоронавирус
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