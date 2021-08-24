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Окупанти на Донбасі здійснювали дистанційне мінування і запускали безпілотник

Вівторок, 24 серпня 2021, 07:35
Окупанти на Донбасі здійснювали дистанційне мінування і запускали безпілотник
Фото: ООС

За добу 23 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Мар’їнки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" здійснювали дистанційне мінування території.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасОб'єднані сили на Донбасівійна
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