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Оккупанты на Донбассе осуществляли дистанционное минирование и запускали беспилотник

Вторник, 24 августа 2021, 07:35
Фото: ООС

За сутки 23 августа в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Марьинки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществляли дистанционное минирование территории.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассевойна
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