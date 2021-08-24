Зеленський на параді пожартував над Януковичем, чим розсмішив Порошенка, Ющенка та Кучму

Президент України Володимир Зеленський на урочистостях до 30-річчя Незалежності України під час промови озвучив жарт, який розсмішив присутніх другого, третього та п'ятого президентів – Леоніда Кучму, Віктора Ющенка та Петра Порошенка.

Джерело: трансляція заходу

Деталі: Зеленський пояснював, чому український народ є єдиним, і наголосив – кожен з регіонів дав державі важливих постатей. Спочатку глава держави подякував Рівненщині за першого президента України Леоніда Кравчука, потім – Чернігівщині за другого, Леоніда Кучму, Сумщині - за третього, Віктора Ющенка.

А Коли черга дійшла до Донеччини, Зеленський зробив паузу і подякував східному регіону України за Леоніда Бикова – талановитого митця, та за спортсмена зі світовим ім'ям Сергія Бубку (Бубка народився у Луганську).

Через те, що присутні очікували, що Зеленський скаже про президента-втікача - Віктора Януковича, почався сміх серед глядачів. Жарт розвеселив Порошенка, Ющенка та Кучму, присутніх на святкуванні.

При цьому про Порошенка Зеленський також не згадав.

Пряма мова: Рівненщина подарувала нам першого президента України, Чернігівщина – другого, Сумщина – третього. Донеччина… подарувала нам Леоніда Бикова і Сергія Бубку! Луганщина Володимира Даля, Кіровоградщина подарувала Карпенка Карого і Кропивницького, а з ним – і театр.

Житомирщина Лесю Українку та поезію, Полтавщина Миколу Лисенка та Оперу".

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