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Зеленский на параде пошутил над Януковичем, чем рассмешил Порошенко, Ющенко и Кучму

Вторник, 24 августа 2021, 11:11
Зеленский на параде пошутил над Януковичем, чем рассмешил Порошенко, Ющенко и Кучму

Президент Украины Владимир Зеленский на торжествах к 30-летию Независимости Украины во время речи озвучил шутку, которая рассмешила присутствующих второго, третьего и пятого президентов - Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко.

Источник: трансляция мероприятия

Детали: Зеленский объяснял, почему украинский народ является единым, и подчеркнул – каждый из регионов дал государству важных личностей.

Сначала глава государства поблагодарил Ровенскую область за первого президента Украины Леонида Кравчука, потом – Черниговщину за второго, Леонида Кучму, Сумщину - за третьего, Виктора Ющенко.

А когда очередь дошла до Донетчины, Зеленский сделал паузу и поблагодарил восточный регион Украины за Леонида Быкова – талантливого актера и режиссера, и за спортсмена с мировым именем Сергея Бубку (Бубка родился в Луганске).

Так как зрители ожидали, что Зеленский упомянет о президенте-беглеце Викторе Януковиче, начался смех среди зрителей. Шутка также развеселила Порошенко, Ющенко и Кучму, присутствующих на праздновании.

При этом о Порошенко Зеленский также не упомянул.

Прямая речь: "Ровенская область подарила нам первого президента Украины, Черниговщина - второго, Сумщина - третьего. Донетчина... подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку! Луганщина Владимира Даля, Кировоградщина подарила Карпенко Карого и Кропивницкого, а с ним - и театр.

Житомирщина - Лесю Украинку и поэзию, Полтавщина - Николая Лысенко и оперу".

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа во время выступления на торжествах к 30-летию Независимости Украины объявил о внедрении нового украинского праздника - Дня украинской государственности.

Светлана Кизилова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийЯнуковичПорошенкоДень НезависимостиЮщенко
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