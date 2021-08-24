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Лавров назвав Кримську платформу "безперспективною русофобською акцією"

Вівторок, 24 серпня 2021, 15:47
Лавров назвав Кримську платформу безперспективною русофобською акцією

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров назвав Кримську платформу "порожньою русофобською акцією".

Про це він заявив під час візиту до Будапешта, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Звичайно, це русофобська акція, штучно створена, і будуть намагатися штучно ось ці настрої підтримувати, щоб підіграти таким ультрарадикальним неонацистським явищам в сучасній Україні. Цим проявам потурає і влада в Києві, і цим проявами потурають і лідери західного світу", - сказав Лавров.

Глава МЗС РФ назвав раніше Кримську платформу шабашем, на якому "Захід буде продовжувати пестити неонацистські, расистські настрої сучасної української влади".

"Я хочу сказати, що ми знаємо про ті методи, які використовуються, щоб примушувати союзників підключатися до такого роду безглуздих акцій, тому для нас не дивно, що така помилково зрозуміла солідарність членів ЄС, членів НАТО лягла в основу цієї абсолютно порожньої, безперспективної пропагандистської затії ", - сказав Лавров.

23 серпня у центрі уваги інавгураційний Саміт Кримської платформи – новостворений міжнародний формат, що ставить на меті домогтися деокупації Криму. Попри зусилля РФ, яка намагалася завадити організації саміту ("Європейська правда" розповідала про це), 23 серпня у Києві зібралися представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛавровКримська платформаокупаціяРосія
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