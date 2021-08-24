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Під час урочистостей в центрі Києва чоловік підпалив себе

Вівторок, 24 серпня 2021, 15:58
Під час урочистостей в центрі Києва чоловік підпалив себе
фото поліції

Під час урочистих заходів до Дня незалежності в центрі Києва чоловік облив себе невідомою речовиною та підпалив, його госпіталізовано.

Джерело: поліція Києва

 

Дослівно: "Сьогодні, 24 серпня, під час урочистих заходів у центральній частині міста 25-річний громадянин облив себе невідомою речовиною та підпалив.

Співробітники полку поліції особливого призначення №1 побачили дії чоловіка, оперативно зреагували та викликали бригаду швидкої допомоги. Лікарі надали потерпілому першу медичну допомогу та госпіталізували до медичної установи. Його життю нічого не загрожує".

Деталі: Дана подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та мотиви такого вчинку.

Що передувало: У центрі Києва у вівторок відбулися офіційні урочистості до Дня Незалежності.

Серед іншого, президент Володимир Зеленський під час виступу оголосив про впровадження нового українського свята - Дня Української державності.

Українська правда

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Теми: День НезалежностіКиївполіція
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