Під час урочистостей в центрі Києва чоловік підпалив себе

Під час урочистих заходів до Дня незалежності в центрі Києва чоловік облив себе невідомою речовиною та підпалив, його госпіталізовано.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Сьогодні, 24 серпня, під час урочистих заходів у центральній частині міста 25-річний громадянин облив себе невідомою речовиною та підпалив.

Співробітники полку поліції особливого призначення №1 побачили дії чоловіка, оперативно зреагували та викликали бригаду швидкої допомоги. Лікарі надали потерпілому першу медичну допомогу та госпіталізували до медичної установи. Його життю нічого не загрожує".

Деталі: Дана подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та мотиви такого вчинку.

Що передувало: У центрі Києва у вівторок відбулися офіційні урочистості до Дня Незалежності.

Серед іншого, президент Володимир Зеленський під час виступу оголосив про впровадження нового українського свята - Дня Української державності.