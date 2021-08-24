Во время торжеств в центре Киева мужчина поджег себя

Во время торжественных мероприятий ко Дню независимости в центре Киева мужчина облил себя неизвестным веществом и поджег, он госпитализирован.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Сегодня, 24 августа, во время торжественных мероприятий в центральной части города 25-летний гражданин облил себя неизвестным веществом и поджег.

Сотрудники полка полиции особого назначения №1 увидели действия мужчины, оперативно среагировали и вызвали бригаду скорой помощи. Врачи оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает".

Детали: Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и мотивы такого поступка.

Что предшествовало: В центре Киева во вторник прошли официальные торжества ко Дню Независимости.

Среди прочего, президент Владимир Зеленский во время выступления объявил о внедрении нового украинского праздника - Дня украинской государственности.