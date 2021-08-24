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Після заходів на Хрещатику сходи біля КМДА облили фарбою

Вівторок, 24 серпня 2021, 16:21
Після заходів на Хрещатику сходи біля КМДА облили фарбою
фото: "Київавтодор"

Після завершення офіційних заходів до Дня незалежності чоловік 1987 року народження облив червоною фарбою сходи біля будівлі КМДА на Хрещатику.

Джерело: комунальна корпорація "Київавтодор", поліція Києва

 
фото "Київавтодор"

Дослівно: "Невідомий чоловік після завершення офіційних святкових заходів до 30-річчя Незалежності України на Хрещатику облив червоною фарбою сходи біля КМДА.

Також він залив постамент з державним прапором і табличкою "Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року". Біля самої таблички він залишив відбиток руки з червоної фарби".

Деталі: Зазначається, що правоохоронці зафіксували інцидент, а після завершення слідчих дій працівники ШЕУ (шляхово-експлуатаційного управління – ред.) Шевченківського району оперативно відмили сходи і постамент на вул. Хрещатик, 36.

 

Разом з тим, поліція Києва повідомляє, що поліцейські затримали правопорушника та доставили його до відділку поліції, розпочато кримінальне провадження.

Дослівно поліція: "На місці правоохоронці з’ясували, що до адмінбудівлі на вулиці Хрещатик підійшов чоловік й облив себе та флагшток червоною фарбою. Свої дії він пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства.

Поліцейські затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області, 1987 року народження.

 

Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу".

Що передувало: У центрі Києва у вівторок відбулися офіційні урочистості до Дня Незалежності.

Під час урочистих заходів до Дня незалежності в центрі Києва чоловік облив себе невідомою речовиною та підпалив, його госпіталізовано.

Українська правда

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Теми: КиївДень Незалежності
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