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После мероприятий на Крещатике ступени возле КГГА облили краской

Вторник, 24 августа 2021, 16:21
После мероприятий на Крещатике ступени возле КГГА облили краской
фото: "Киевавтодор"

После завершения официальных мероприятий ко Дню независимости мужчина 1987 года рождения облил красной краской ступеньки возле здания КГГА на Крещатике.

Источник: коммунальная корпорация "Киевавтодор", полиция Киева

 
фото "Киевавтодор"

Дословно: "Неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию Независимости Украины на Крещатике облил красной краской ступеньки возле КГГА.

Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года". Возле самой таблички он оставил отпечаток руки с красной краской".

Детали: Отмечается, что правоохранители зафиксировали инцидент, а после завершения следственных действий работники ДЭУ (дорожно-эксплуатационного управления – ред.) Шевченковского района оперативно отмыли ступеньки и постамент на ул. Крещатик, 36.

 

Вместе с тем, полиция Киева сообщает, что полицейские задержали правонарушителя и доставили его в отделение, начато уголовное производство.

Дословно полиция: "На месте правоохранители выяснили, что к админзданию на улице Крещатик подошел мужчина и облил себя и флагшток красной краской. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества.

Полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения.

 

Отделом дознания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса".

Что предшествовало: В центре Киева во вторник прошли официальные торжества ко Дню Независимости.

Во время торжественных мероприятий ко Дню независимости в центре Киева мужчина облил себя неизвестным веществом и поджег, он госпитализирован.

Украинская правда

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Темы: КиевДень Независимости
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