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Разумков переконаний, що Рада ніколи не здасть національні інтереси

Вівторок, 24 серпня 2021, 16:53

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що зі стін парламенту ніколи не вийде документ, який порушуватиме територіальну цілісність або здаватиме національні інтереси.

Джерело: Разумков під час виступу на урочистому засіданні парламенту з нагоди 30-річчя Незалежності України, передає Укрінформ

Пряма мова: "Я впевнений – з цих стін, де народився Акт проголошення незалежності України, ніколи не вийде документ, який буде порушувати територіальну цілісність або здавати національні інтереси.

Бо територіальна цілісність, унітарна форма держави, непорушність кордонів – це все ті базиси, які були закладені вами 30 років тому, коли створювалася Незалежна Україна".

Що передувало: Парламент на засіданні 24 серпня у День Незалежності підтримав проєкт закону про великий герб у першому читанні.

Теми: Разумков ДмитроВерховна Рада


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