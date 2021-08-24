Разумков переконаний, що Рада ніколи не здасть національні інтереси
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що зі стін парламенту ніколи не вийде документ, який порушуватиме територіальну цілісність або здаватиме національні інтереси.
Джерело: Разумков під час виступу на урочистому засіданні парламенту з нагоди 30-річчя Незалежності України, передає Укрінформ
Пряма мова: "Я впевнений – з цих стін, де народився Акт проголошення незалежності України, ніколи не вийде документ, який буде порушувати територіальну цілісність або здавати національні інтереси.
Бо територіальна цілісність, унітарна форма держави, непорушність кордонів – це все ті базиси, які були закладені вами 30 років тому, коли створювалася Незалежна Україна".
Що передувало: Парламент на засіданні 24 серпня у День Незалежності підтримав проєкт закону про великий герб у першому читанні.