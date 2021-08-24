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Разумков убежден, что Рада никогда не сдаст национальные интересы

Вторник, 24 августа 2021, 16:53

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что из стен парламента никогда не выйдет документ, который будет нарушать территориальную целостность или сдавать национальные интересы.

Источник: Разумков во время выступления на торжественном заседании парламента по случаю 30-летия Независимости Украины, передает Укринформ

Прямая речь: "Я уверен – из этих стен, где родился Акт провозглашения независимости Украины, никогда не выйдет документ, который будет нарушать территориальную целостность или сдавать национальные интересы.

Потому что территориальная целостность, унитарная форма государства, незыблемость границ – это все те базисы, которые были заложены вами 30 лет назад, когда создавалась Независимая Украина".

Что предшествовало: Парламент на заседании 24 августа в День Независимости поддержал проект закона про большой герб Украины в первом чтении.

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийВерховная Рада
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