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Разумков убежден, что Рада никогда не сдаст национальные интересы

Вторник, 24 августа 2021, 16:53
Разумков убежден, что Рада никогда не сдаст национальные интересы

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что из стен парламента никогда не выйдет документ, который будет нарушать территориальную целостность или сдавать национальные интересы.

Источник: Разумков во время выступления на торжественном заседании парламента по случаю 30-летия Независимости Украины, передает Укринформ

Прямая речь: "Я уверен – из этих стен, где родился Акт провозглашения независимости Украины, никогда не выйдет документ, который будет нарушать территориальную целостность или сдавать национальные интересы.

Потому что территориальная целостность, унитарная форма государства, незыблемость границ – это все те базисы, которые были заложены вами 30 лет назад, когда создавалась Независимая Украина".

Что предшествовало: Парламент на заседании 24 августа в День Независимости поддержал проект закона про большой герб Украины в первом чтении.

Украинская правда

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Темы: Разумков ДмитрийВерховная Рада
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