Великий герб України: Рада у першому читанні підтримала законопроєкт
Вівторок, 24 серпня 2021, 15:08
Парламент на засіданні 24 серпня у День Незалежності підтримав проєкт закону про великий герб у першому читанні.
Джерело: трансляція засідання ВР
Деталі: У вівторок, 24 серпня, о 14.20 розпочалася позачергова сесія Верховної Ради, скликана у зв’язку з вимогою президента України.
Згідно з порядком денним, під час засідання розглянули одне питання – проект Закону "Про великий Державний Герб України" №5712.
Документ підтримали 257 нардепів.
Нагадаємо:
- Зеленський 28 червня під час урочистого засідання Ради з нагоди Дня Конституції вніс на розгляд парламенту як невідкладний проєкт закону про великий Державний герб.
- Рада доручила Кабінету міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого герба.
- Комітет рекомендує Раді ухвалити за основу та в цілому законопроєкт про великий Державний герб.
Українська правда