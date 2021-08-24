Великий герб України: Рада у першому читанні підтримала законопроєкт

Парламент на засіданні 24 серпня у День Незалежності підтримав проєкт закону про великий герб у першому читанні.

Джерело: трансляція засідання ВР

Деталі: У вівторок, 24 серпня, о 14.20 розпочалася позачергова сесія Верховної Ради, скликана у зв’язку з вимогою президента України.

Згідно з порядком денним, під час засідання розглянули одне питання – проект Закону "Про великий Державний Герб України" №5712.

Документ підтримали 257 нардепів.

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