У Києві вперше пройшов річковий парад

Вперше за роки незалежності України на річці Дніпро поблизу Київського річкового вокзалу пройшла демонстрація спільних дій сил сектора безпеки і оборони держави.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Близько 20 катерів військово-морських сил ЗСУ, Державної прикордонної служби, Нацполіції і ДСНС взяли участь у святковому параді.

Глядачі побачили висадку груп спеціального призначення і десанту на узбережжі із залученням швидкісних катерів Willard і БТР-80.

Від Національної поліції були представлені чотири багатофункціональні катери TUNA UMS 600, катер 865 CABIN, спеціальний штурмовий катер Spirit 585.

Від Морської охорони Державної прикордонної служби у параді на воді взяли участь два катери Safe Boat 27 10 окремого загону оперативного реагування "Дозор" та малий катер Морської охорони UMS-1000.

Від ДСНС – аварійно-рятувальний катер на повітряній подушці "МАРС-700", пожежний катер "UMS-865", самохідне моторне судно "Crownline 270 CR" катер з розмінування "СКР СПРУТ", водолазно-рятувальний катер "Рятувальник 101".

До заходу також була залучена морська авіація ВМС, авіація Повітряних сил і армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ. Зокрема, відбувся проліт літаків Су-25, вертольотів Мі-8 і Мі-14ПЧ. Завершилося дійство проходженням буксирів із фонтанування і катерів комунальної аварійно-рятувальної служби, яхт і катерів яхт-клубів Києва.

Що передувало: У вівторок зранку на Хрещатику відбувся військовий парад до 30-річчя Дня незалежності України.

Крім того, парад військово-морських сил відбувся в Одесі.