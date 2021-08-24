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В Киеве впервые прошел речной парад

Вторник, 24 августа 2021, 17:59

Впервые за годы независимости Украины на реке Днепр возле Киевского речного вокзала прошла демонстрация совместных действий сил сектора безопасности и обороны государства.

Источник: Укринформ

 

Детали: Около 20 катеров военно-морских сил ВСУ, Государственной пограничной службы, Нацполиции и ГСЧС приняли участие в праздничном параде.

Зрители увидели высадку групп специального назначения и десанта на побережье с привлечением скоростных катеров Willard и БТР-80.

От Национальной полиции были представлены четыре многофункциональные катера TUNA UMS 600, катер 865 CABIN, специальный штурмовой катер Spirit 585.

От Морской охраны Государственной пограничной службы в параде на воде приняли участие два катера Safe Boat 27 10 отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор" и малый катер морской охраны UMS-1000.

 

От ГСЧС – аварийно-спасательный катер на воздушной подушке "МАРС-700", пожарный катер "UMS-865", самоходное моторное судно "Crownline 270 CR", катер по разминированию "СКР СПРУТ", водолазно-спасательный катер "Спасатель 101".

 

К мероприятию также была привлечена морская авиация ВМС, авиация Воздушных сил и армейская авиация Сухопутных войск ВСУ. В частности, состоялся пролет самолетов Су-25, вертолетов Ми-8 и Ми-14ПЧ. Завершилось действо прохождением буксиров с фонтанированием и катеров коммунальной аварийно-спасательной службы, яхт и катеров яхт-клубов Киева.

 
 
 
 

Что предшествовало: Во вторник утром на Крещатике состоялся военный парад к 30-летию Независимости Украины.

Кроме того, парад военно-морских сил состоялся в Одессе.

Темы: КиевДень Независимости
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