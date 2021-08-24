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ООС: з початку доби тихо, але літав ворожий безпілотник

Вівторок, 24 серпня 2021, 18:42
ООС: з початку доби тихо, але літав ворожий безпілотник

З початку доби 24 серпня в районі ООС зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації – проліт БПЛА.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "На Луганщині та Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування".

Деталі: Про факт порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційних механізм.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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