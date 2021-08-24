ООС: з початку доби тихо, але літав ворожий безпілотник
Вівторок, 24 серпня 2021, 18:42
З початку доби 24 серпня в районі ООС зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації – проліт БПЛА.
Джерело: пресцентр ООС
Дослівно: "На Луганщині та Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування".
Деталі: Про факт порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційних механізм.
Українська правда