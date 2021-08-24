Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ООС: з початку доби тихо, але літав ворожий безпілотник

Вівторок, 24 серпня 2021, 18:42

З початку доби 24 серпня в районі ООС зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації – проліт БПЛА.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "На Луганщині та Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування".

Деталі: Про факт порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційних механізм.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У День незалежності загинув український воїн, ще одного поранено

трансляціяНа "Олімпійському" проходить концерт до Дня незалежності

Вода в Крим: РФ порушила справу за "екоцид" з боку України

G7 вимагає від "Талібану" дозволити евакуації й після 31 серпня

У поліції розповіли, хто облив зеленкою Порошенка

фото, відеоУ Києві вперше пройшов річковий парад

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Окупанти на Донбасі здійснювали дистанційне мінування і запускали безпілотник
На Донбасі загинув український військовий
Стало відоме ім'я воїна, який загинув у неділю
Останні новини
03:52
Невакцинованих осіб у 29 разів частіше госпіталізують з Covid – дослідження США
03:08
фотоУ Петербурзі затримали активістів за одиночні пікети з нагоди Дня Незалежності України
02:10
відеоНайвищий у світі хмарочос засяяв синьо-жовтими кольорами
01:33
Штат Нью-Йорк вперше очолила жінка
00:57
Суд Німеччини винесе рішення у справі "Північного потоку-2"
00:23
Евакуація з Афганістану: США вивезли понад 4 тисячі своїх громадян
23:31
"Суд" у Криму залишив журналіста Бекірова і 4 активістів у СІЗО
22:55
У День незалежності загинув український воїн, ще одного поранено
22:42
Британія, США і ще три країни створять фонд на підтримку України
22:00
трансляціяНа "Олімпійському" проходить концерт до Дня незалежності
Усі новини...