ООС: з початку доби тихо, але літав ворожий безпілотник

З початку доби 24 серпня в районі ООС зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації – проліт БПЛА.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "На Луганщині та Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування".

Деталі: Про факт порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційних механізм.