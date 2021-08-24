ООС: с начала суток тихо, но летал вражеский беспилотник
Вторник, 24 августа 2021, 18:42
С начала суток 24 августа в районе ООС зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации – пролет БПЛА.
Источник: пресс-центр ООС
Дословно: "В Луганской и Донецкой областях зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения".
Детали: О факте нарушения со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационных механизм.
Украинская правда