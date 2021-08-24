У День незалежності загинув український воїн, ще одного поранено
Вівторок, 24 серпня 2021, 22:55
У вівторок внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення.
Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Дослівно: "Сьогодні, 24 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення".
Деталі: Пораненого воїна було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний.
Українська правда