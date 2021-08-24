У День незалежності загинув український воїн, ще одного поранено

У вівторок внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Сьогодні, 24 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення".

Деталі: Пораненого воїна було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний.