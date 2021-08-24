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В День независимости погиб украинский воин, еще один ранен

Вторник, 24 августа 2021, 22:55

Во вторник в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Сегодня, 24 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения".

Детали: Раненого воина срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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