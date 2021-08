Найвищий у світі хмарочос засяяв синьо-жовтими кольорами

На честь ювілейного Дня Незалежності України в Дубаї підсвітили кольорами українського прапора хмарочос "Бурдж Халіфа".

Джерело: Бурдж Халіфа у twitter

Дослівно: "Сьогодні вночі Бурдж-Халіфа святкує День Незалежності України та бажає українському народу процвітання та миру".

Деталі: Висота хмарочоса становить 828 метрів.

На опублікованому відео видно, як хмарочос світиться синьо-жовтими кольорами.

الليلة نشارك أصدقائنا في جمهورية أوكرانيا احتفالاتهم بمناسبة يوم استقلالهم في #برج_خليفة! متمنين لهم المزيد من التقدّم والرخاء



Tonight #BurjKhalifa celebrates Ukraine’s Independence Day and wishes its people prosperity and peace. pic.twitter.com/ix6UvLXsUZ