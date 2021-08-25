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Найвищий у світі хмарочос засяяв синьо-жовтими кольорами

Середа, 25 серпня 2021, 02:10

На честь ювілейного Дня Незалежності України в Дубаї підсвітили кольорами українського прапора хмарочос "Бурдж Халіфа".

Джерело: Бурдж Халіфа у twitter

Дослівно: "Сьогодні вночі Бурдж-Халіфа святкує День Незалежності України та бажає українському народу процвітання та миру".

Деталі: Висота хмарочоса становить 828 метрів.

На опублікованому відео видно, як хмарочос світиться синьо-жовтими кольорами.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: День Незалежності


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