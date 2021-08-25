Найвищий у світі хмарочос засяяв синьо-жовтими кольорами
Середа, 25 серпня 2021, 02:10
На честь ювілейного Дня Незалежності України в Дубаї підсвітили кольорами українського прапора хмарочос "Бурдж Халіфа".
Джерело: Бурдж Халіфа у twitter
Дослівно: "Сьогодні вночі Бурдж-Халіфа святкує День Незалежності України та бажає українському народу процвітання та миру".
Деталі: Висота хмарочоса становить 828 метрів.
На опублікованому відео видно, як хмарочос світиться синьо-жовтими кольорами.
الليلة نشارك أصدقائنا في جمهورية أوكرانيا احتفالاتهم بمناسبة يوم استقلالهم في #برج_خليفة! متمنين لهم المزيد من التقدّم والرخاء— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2021
Tonight #BurjKhalifa celebrates Ukraine’s Independence Day and wishes its people prosperity and peace. pic.twitter.com/ix6UvLXsUZ
Нагадаємо:
- 24 серпня Україна святкувала 30-й День Незалежності.
Українська правда