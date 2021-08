Самый высокий в мире небоскреб засиял сине-желтыми цветами

В честь юбилейного Дня Независимости Украины в Дубае подсветили цветами украинского флага небоскреб "Бурдж Халифа".

Источник: Бурдж Халифа в twitter

Дословно: "Сегодня ночью Бурдж Халифа празднует День Независимости Украины и желает украинскому народу процветания и мира".

Детали: Высота небоскреба составляет 828 метров.

На опубликованном видео видно, как небоскреб светится сине-желтыми цветами.

الليلة نشارك أصدقائنا في جمهورية أوكرانيا احتفالاتهم بمناسبة يوم استقلالهم في #برج_خليفة! متمنين لهم المزيد من التقدّم والرخاء



Tonight #BurjKhalifa celebrates Ukraine’s Independence Day and wishes its people prosperity and peace. pic.twitter.com/ix6UvLXsUZ