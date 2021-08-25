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Невакцинованих осіб у 29 разів частіше госпіталізують з Covid – дослідження США

Середа, 25 серпня 2021, 03:52
Невакцинованих осіб у 29 разів частіше госпіталізують з Covid – дослідження США
ФОТО НАТАЛІЇ ПАВЛІВ

Згідно з американськими дослідженням невакциновані люди приблизно в 29 разів частіше потрапляють до лікарні з COVID-19.

Джерело: CNBC із посиланням на дослідження центрів США з контролю і запобігання захворювань (CDC)

Деталі: Також дослідження виявило, що невакциновані люди майже в п'ять разів частіше заражаються Covid, ніж щеплені люди. Результати базуються дослідженнях, проведених в окрузі Лос-Анджелес у період з 1 травня по 25 липня.

Оприлюднені дані свідчать, що вакцини захищають від важкого перебігу COVID-19 на тлі поширення штаму Дельта.

За даними CDC, 51,5% всього населення США є повністю вакцинованими проти коронавірусу.

Нагадаємо: Вакцина виробництва Pfizer-BioNTech, якою вже багато роблять щеплення від коронавірусу в США, отримала повний дозвіл в цій країні.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяСША
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