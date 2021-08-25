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Невакцинированные лица в 29 раз чаще госпитализируются с Covid – исследование США

Среда, 25 августа 2021, 03:52
Невакцинированные лица в 29 раз чаще госпитализируются с Covid – исследование США
ФОТО НАТАЛЬИ ПАВЛИВ

Согласно американским исследованиям невакцинированные люди примерно в 29 раз чаще попадают в больницу с COVID-19.

Источник: CNBC со ссылкой на исследование центров США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC)

Детали: Также исследование показало, что вакцинированные люди почти в пять раз чаще заражаются Covid, чем привитые люди. Результаты основаны на исследованиях, проведенных в округе Лос-Анджелес в период с 1 мая по 25 июля.

Обнародованные данные свидетельствуют, что вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19 на фоне распространения штамма Дельта.

По данным CDC, 51,5% всего населения США полностью вакцинированы против коронавируса.

Напомним: Вакцина производства Pfizer-BioNTech, которой уже делают прививки от коронавируса в США, получила полное разрешение в этой стране.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияСША
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