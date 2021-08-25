Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Невакцинированные лица в 29 раз чаще госпитализируются с Covid – исследование США

Среда, 25 августа 2021, 03:52
ФОТО НАТАЛЬИ ПАВЛИВ

Согласно американским исследованиям невакцинированные люди примерно в 29 раз чаще попадают в больницу с COVID-19.

Источник: CNBC со ссылкой на исследование центров США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC)

Детали: Также исследование показало, что вакцинированные люди почти в пять раз чаще заражаются Covid, чем привитые люди. Результаты основаны на исследованиях, проведенных в округе Лос-Анджелес в период с 1 мая по 25 июля.

Обнародованные данные свидетельствуют, что вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19 на фоне распространения штамма Дельта.

По данным CDC, 51,5% всего населения США полностью вакцинированы против коронавируса.

Напомним: Вакцина производства Pfizer-BioNTech, которой уже делают прививки от коронавируса в США, получила полное разрешение в этой стране.

Темы: вакцинацияСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина выиграла первое "золото" на Паралимпиаде

"Северный поток-2" проиграл суд в Германии относительно освобождения от правил ЕС

Экс-мер Кривого Рога Вилкул снова будет руководить городом

Зеленский едет в Кишинев в День независимости Молдовы

фото, видеоАвтобус на Москву перевернулся ночью в Киеве, пострадали 8 человек

видеоУкраине "понадобится 20 лет работы" для членства в ЕС – президент Эстонии

Все новости...
вакцинация
Украина получила от Польши 650 тысяч доз вакцины против COVID
Венгрия планирует в 2022 году запустить производство вакцины "Спутник V"
За сутки больше 70 тысяч украинцев получили прививки против коронавируса
Последние новости
13:41
Украина выиграла первое "золото" на Паралимпиаде
13:38
Кремль отреагировал на поражение "Северного потока-2" в немецком суде
13:24
Марченко допускает продолжение программы МВФ stand-by на полгода
13:21
Ляшко анонсирует привилегии для вакцинированных в случае локдауна
13:05
В ЦГЗ рассказали, какие справки нужны детям для учебы в школе
12:57
Суд в США отклонил иск Коломойского и продолжил рассмотрение дела "Приватбанка"
12:56
ООН прогнозирует в Афганистане голод
12:33
фотоРяд известных мест мира подсветили цветами украинского флага ко Дню Независимости
12:14
"Северный поток-2" проиграл суд в Германии относительно освобождения от правил ЕС
12:06
"Доступная ипотека 7%": банки выдали 730 кредитов на 617 миллионов
Все новости...