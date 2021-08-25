Окупанти на Донбасі поранили ще одного військового ЗСУ

За добу 24 серпня в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, вбито одного бійця і двох поранено.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї.

На Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення.

Воїнів було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу.

Стан здоров’я одного захисника – тяжкий, іншого – задовільний.

Нагадаємо: Як повідомлялося, у вівторок внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення.