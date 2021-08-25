Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти на Донбасі поранили ще одного військового ЗСУ

Середа, 25 серпня 2021, 07:22
Фото: ООС

За добу 24 серпня в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, вбито одного бійця і двох поранено.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї.

На Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення.

Воїнів було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу.

Стан здоров’я одного захисника – тяжкий, іншого – задовільний.

Нагадаємо: Як повідомлялося, у вівторок внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Шахтар" проходить "Монако" і буде грати у груповому етапі Ліги Чемпіонів

Новини 25 серпня: євроатлантичне майбутнє України, поразка у суді для "Північного потоку-2"

Медведчук заявив, що Україна використовує російський газ

Зеленський дав орден регіоналу, який виступав проти Майдану – ЧЕСНО

Чехія відкрилася для вакцинованих туристів з України

Українська призерка Олімпіади віддала подаровану квартиру тренеру

Усі новини...
ООС
Окупанти на Донбасі здійснювали дистанційне мінування і запускали безпілотник
На Донбасі загинув український військовий
Гібридні війська РФ обстріляли українські позиції, ЗСУ відкрили вогонь у відповідь
Останні новини
01:39
ВООЗ про походження COVID-19: Всі гіпотези в силі
00:53
"Шахтар" проходить "Монако" і буде грати у груповому етапі Ліги Чемпіонів
00:32
Туреччина почала виводити війська з Афганістану
23:56
В Афганістані залишається близько 1500 американців – Держдеп
23:36
Таліби закликають жінок залишатися вдома, поки бойовики "не навчені" їх поважати
22:46
Навальний оцінив ймовірність його вбивства у в’язниці
21:57
Швейцарія передала 1,5 млн тестів на COVID-19 для жителів Донбасу
21:43
Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині
21:14
Новини економіки: зміни в пасажирських перевезеннях, робота над законом про сумнівні доходи
21:11
Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію
Усі новини...