Оккупанты на Донбассе ранили еще одного военного ВСУ

За сутки 24 августа в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, убит один боец и двое ранены.

Источник: Штаб ООС

Детали: Вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские наемники обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.

На Луганщине и Донетчине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.

Воины были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение.

Состояние здоровья одного защитника – тяжелое, другого – удовлетворительное.

Напомним: Как сообщалось, во вторник в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.