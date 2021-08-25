Оккупанты на Донбассе ранили еще одного военного ВСУ
За сутки 24 августа в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, убит один боец и двое ранены.
Источник: Штаб ООС
Детали: Вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские наемники обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.
На Луганщине и Донетчине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.
Воины были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение.
Состояние здоровья одного защитника – тяжелое, другого – удовлетворительное.
Напомним: Как сообщалось, во вторник в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.