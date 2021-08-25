Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты на Донбассе ранили еще одного военного ВСУ

Среда, 25 августа 2021, 07:22
Фото: ООС

За сутки 24 августа в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, убит один боец и двое ранены.

Источник: Штаб ООС

Детали: Вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские наемники обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.

На Луганщине и Донетчине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.

Воины были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение.

Состояние здоровья одного защитника – тяжелое, другого – удовлетворительное.

Напомним: Как сообщалось, во вторник в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. 

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Шахтер" проходит "Монако" и будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов

Новости 25 августа: евроатлантическое будущее Украины, поражение в суд для "Северного потока-2"

Медведчук заявил, что Украина использует российский газ

Чехия открылась для вакцинированных туристов из Украины

Украинская призерка Олимпиады отдала подаренную квартиру тренеру

инфографикаУкраина в первый день Паралимпиады завоевала сразу 8 медалей

Все новости...
ООС
Оккупанты на Донбассе осуществляли дистанционное минирование и запускали беспилотник
На Донбассе погиб украинский военный
Гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции, ВСУ открыли ответный огонь
Последние новости
00:53
"Шахтер" проходит "Монако" и будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов
00:32
Турция начала выводить войска из Афганистана
23:56
В Афганистане остается около 1500 американцев – Госдеп
23:36
Талибы призывают женщин оставаться дома, пока боевики "не обучены" их уважать
22:46
Навальный оценил вероятность его убийства в тюрьме
21:57
Швейцария передала 1,5 млн тестов на COVID-19 для жителей Донбасса
21:43
Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине
21:14
Новости экономики: изменения в пассажирских перевозках, работа над законом о сомнительных доходах
21:11
Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации
21:10
Новости 25 августа: евроатлантическое будущее Украины, поражение в суд для "Северного потока-2"
Все новости...