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РФ знову влаштувала провокацію в роботі підгрупи ТКГ: нав'язують терористку в експерти

Середа, 25 серпня 2021, 14:11
Майя Пирогова. фото з відкритих джерел

Російська делегація свідомо зриває роботу гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи.

Джерело: українська делегація в ТКГ у Telegram

Дослівно: "Російська делегація менш ніж за добу до початку засідання зробила технічне повідомлення про залучення до роботи гуманітарної підгрупи ТКГ громадянки України Майї Юр’ївни Пирогової, засудженої в Україні за тероризм.

Українська делегація розглядає це як свідому спробу зірвати консультації, особливо зважаючи на попередній досвід блокування російською делегацією роботи політичної підгрупи саме таким чином.

Українська делегація не проводить консультації з особами, засудженими за тероризм".

Деталі: Українська сторона наголошує, що в такий спосіб російська делегація намагається перекласти свою безпосередню та одноосібну відповідальність за послідовний зрив вирішення гуманітарних питань, як-от обмін особами, що утримуються у зв’язку із конфліктом, розблокування роботи КПВВ з російської сторони тощо.

Українська делегація зазначає - ці спроби є марними.

Російських представників закликають повернутися до запланованих тристоронніх консультацій.

Що було раніше: Російська сторона неодноразово влаштовувала подібні провокації. Наприклад – у день дебюту нового модератора від ОБСЄ Сильвії Берман.

Нагадаємо:иУ 2014 році Пирогова вступила до лав т.зв. "ДНР", а з 2015 року очолювала "департамент державної інформаційної політики Міністерства інформації ДНР", але потім була звільнена. 26 червня 2018 року Шевченківський райсуд Чернівців заочно засудив Майю Пирогову до 10 років ув'язнення.

Українська правда


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