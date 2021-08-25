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РФ снова устроила провокацию в работе подгруппы ТКГ: навязывают террористку в эксперты

Среда, 25 августа 2021, 14:11
Майя Пирогова. фото из открытых источников

Российская делегация сознательно срывает работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы.

Источник: Украинская делегация в ТКГ в Telegram

Дословно: "Российская делегация менее чем за сутки до начала заседания сделала техническое сообщение о привлечении к работе гуманитарной подгруппы ТКГ гражданки Украины Майи Юрьевны Пироговой, осужденной в Украине за терроризм.

Украинская делегация рассматривает это как сознательную попытку сорвать консультации, особенно учитывая предыдущий опыт блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом.

Украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм".

Детали: Украинская сторона подчеркивает, что таким образом российская делегация пытается переложить свою непосредственную и единоличную ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, например обмен лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом, разблокирование работы КПВВ с российской стороны и тому подобное.

Украинская делегация отмечает - эти попытки напрасны.

Российских представителей призывают вернуться к запланированным трехсторонним консультациям.

Что было раньше: Российская сторона неоднократно устраивала подобные провокации. Например - в день дебюта нового модератора от ОБСЕ Сильвии Берман.

Напомним: В 2014 году Пирогова вступила в ряды т.н. "ДНР", а с 2015 года возглавляла "департамент государственной информационной политики Министерства информации ДНР", но потом была уволена. 26 июня 2018 года Шевченковский райсуд Черновцов заочно приговорил Майю Пирогову к 10 годам заключения.

Украинская правда
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