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Російські окупанти обстріляли позиції біля Новолуганського – ООС

Середа, 25 серпня 2021, 18:01

Російські найманці відкривали вогонь по українських позиціях біля Новолуганського, а на Луганщині запускали безпілотник. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Так, ворог використовував ручні протитанкові гранатомети. 

На Луганщині безпілотник тип "Орлан-10" перетнув лінію розмежування. 

За поточну добу втрат серед українських військових немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Що передувало: За добу 24 серпня в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, вбито одного бійця і двох поранено.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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