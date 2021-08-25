Російські окупанти обстріляли позиції біля Новолуганського – ООС

Російські найманці відкривали вогонь по українських позиціях біля Новолуганського, а на Луганщині запускали безпілотник.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Так, ворог використовував ручні протитанкові гранатомети.

На Луганщині безпілотник тип "Орлан-10" перетнув лінію розмежування.

За поточну добу втрат серед українських військових немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Що передувало: За добу 24 серпня в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, вбито одного бійця і двох поранено.