Российские оккупанты обстреляли позиции возле Новолуганского – ООС

Российские наемники открывали огонь по украинским позициям возле Новолуганского, а на Луганщине запускали беспилотник.

Источник: штаб ООС

Детали: Так, враг использовал ручные противотанковые гранатометы.

На Луганщине беспилотник тип "Орлан-10" пересек линию разграничения.

За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Что предшествовало: За сутки 24 августа в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, убит один боец и двое ранены.