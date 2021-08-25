Российские оккупанты обстреляли позиции возле Новолуганского – ООС
Среда, 25 августа 2021, 18:01
Российские наемники открывали огонь по украинским позициям возле Новолуганского, а на Луганщине запускали беспилотник.
Источник: штаб ООС
Детали: Так, враг использовал ручные противотанковые гранатометы.
На Луганщине беспилотник тип "Орлан-10" пересек линию разграничения.
За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
Что предшествовало: За сутки 24 августа в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, убит один боец и двое ранены.
Украинская правда