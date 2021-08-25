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ОБСЄ стурбована через санкції проти ЗМІ в Україні

Середа, 25 серпня 2021, 18:28
Фото: ОБСЄ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) стурбована через практику застосування санкцій в Україні, які впливають на роботу ЗМІ та їх співробітників. 

Джерело: заява представниці ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Терези Рібейро

Пряма мова: "Хоча Україна має законне право на захист національної безпеку, влада повинна знайти збалансоване та пропорційне рішення у вирішенні проблем, пов'язаних із засобами масової інформації, рішення, яке зберігає плюралізм ЗМІ, вільний потік інформації та різноманітність думок відповідно до відповідних міжнародних стандартів та зобов'язань ОБСЄ".

Деталі: На її думку, "свобода ЗМІ залежить від конкурентного середовища, включно із голосами, які подають різноманітні новини".

Рібейро заявила, що "будь-які санкції щодо ЗМІ мають бути ретельно проконтрольовані, щоб уникнути неправомірного втручання у їх роботу". 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти ряду осіб, серед яких нардеп Андрій Деркач і глава бойовиків ОРДО Денис Пушилін, а також юридичних осіб, в тому числі російських ЗМІ. Також Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 20 серпня про введення санкцій проти ряду осіб, серед яких Анатолій Шарій і Ігор Гужва (головний редактор видання "Страна").

Українська правда
Теми: санкціїРНБОЗМІсвобода слова


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