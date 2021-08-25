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ОБСЕ обеспокоена из-за санкции против СМИ в Украине

Среда, 25 августа 2021, 18:28
ОБСЕ обеспокоена из-за санкции против СМИ в Украине
Фото: ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоена практикой применения санкций в Украине, которые влияют на работу СМИ и их сотрудников.

Источник: заявление представительницы ОБСЕ по вопросам свободы средств информации Терезы Рибейро

Прямая речь: "Хотя Украина имеет законное право на защиту национальной безопасности, власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение в решении проблем, связанных со средствами массовой информации, решение, которое сохраняет плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений согласно соответствующим международным стандартов и обязательств ОБСЕ".

Детали: По ее мнению, "свобода СМИ зависит от конкурентной среды, включая голосами, подают разнообразные новости".

Рибейро заявила, что "любые санкции в отношении СМИ должны быть тщательно проконтролированы, чтобы избежать неправомерного вмешательства в их работу".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда лиц, среди которых нардеп Андрей Деркач и глава боевиков ОРДО Денис Пушилин, а также юридических лиц, в том числе российских СМИ. Также Зеленский ввел в действие решение СНБО от 20 августа о введении санкций против ряда лиц, среди которых Анатолий Шарий и Игорь Гужва (главный редактор издания "Страна").

Украинская правда

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Темы: санкцииСНБОСМИсвобода слова
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