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ВАКС дозволив заочно розслідувати справу "Межигір’я": підозрювані Янукович та його син

Середа, 25 серпня 2021, 19:16
Фото: ТАСС

Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента-втікача Віктора Януковича та його сина. 

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook 

Деталі: Слідчий суддя задовольнив клопотання детектива НАБУ та надав дозвіл на заочне розслідування щодо колишнього власника державної резиденції "Межигір’я" та його сина.

Вони підозрюються у незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Збитки, завдані державі, перевищують 500 млн грн.

У САП кажуть, що рішення надасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних, які вже 7 років переховуються в Росії. 

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: ЯнуковичАнтикорупційний судМежигір’я


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