ВАКС дозволив заочно розслідувати справу "Межигір’я": підозрювані Янукович та його син
Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента-втікача Віктора Януковича та його сина.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook
Деталі: Слідчий суддя задовольнив клопотання детектива НАБУ та надав дозвіл на заочне розслідування щодо колишнього власника державної резиденції "Межигір’я" та його сина.
Вони підозрюються у незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Збитки, завдані державі, перевищують 500 млн грн.
У САП кажуть, що рішення надасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних, які вже 7 років переховуються в Росії.
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Передісторія:
- Генпрокуратура з 2014 року розслідує ймовірне заволодіння держмайном – комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір’я". У рамках кримінального провадження підозру повідомили, зокрема, експрезиденту Віктору Януковичу.
- У липні 2015 року майно резиденції "Межигір’я" заарештували.
- У 2017 році земельні ділянки "Межигір'я" передали державі. Суд тоді визнав недійсними договори, за якими урядова резиденція вибула у 2007 році з державної власності.
- Після втечі у 2014 році експрезидента Януковича з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.
- Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до 13 років ув'язнення. Вирок наразі оскаржується захистом експрезидента.