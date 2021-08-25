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Талибы призывают женщин оставаться дома, пока боевики "не обучены" их уважать

Среда, 25 августа 2021, 23:36
Талибы призывают женщин оставаться дома, пока боевики не обучены их уважать
Фото: USAID

Группировка "Талибан", захватившая власть в Афганистане, призывает женщин не выходить из дома самостоятельно и не работать, поскольку боевики еще "не обучены" их уважать.

Источник: CNN

Детали: Представитель талибов заявил, что женщины не должны работать ради собственной безопасности. Таким образом, он усилил опасения касательно толерантности к женщинам, которую боевики обещали еще совсем недавно.

В то же время, в "Талибане" уверяют, что указание оставаться дома будет временным и позволит власти найти путь, чтобы гарантировать "уважение к женщинам". Он также признал, что такие меры необходимы, поскольку их военные "постоянно меняются и не учатся".

Справка: Когда "Талибан" в последний раз находился у власти в 1996-2001 годах, то боевики запретили женщинам работать, выходить самостоятельно из дома и заставляли их закрывать все тело.

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Напомним:

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Темы: АфганистанТалибан
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