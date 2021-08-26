На Донбасі було п’ять порушень “тиші”, без втрат
Четвер, 26 серпня 2021, 07:55
25 серпня на Донбасі було 5 порушень режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Як повідомляється, бойових втрат серед українських військових немає.
Зокрема, поблизу Новолуганського російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Травневого ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Катеринівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, з великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Українська правда