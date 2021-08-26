На Донбасі було п’ять порушень “тиші”, без втрат

25 серпня на Донбасі було 5 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Як повідомляється, бойових втрат серед українських військових немає.

Зокрема, поблизу Новолуганського російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Травневого ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Катеринівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.