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На Донбасі було п’ять порушень “тиші”, без втрат

Четвер, 26 серпня 2021, 07:55
На Донбасі було п’ять порушень “тиші”, без втрат

25 серпня на Донбасі було 5 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Як повідомляється, бойових втрат серед українських військових немає.

Зокрема, поблизу Новолуганського російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Травневого ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Катеринівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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