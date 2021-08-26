На Донбассе было пять нарушений "тишины", без потерь

25 августа на Донбассе было 5 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Как сообщается, боевых потерь среди украинских военных нет.

В частности, вблизи Новолуганского российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Травневого враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Катериновки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Украинские военные открывали огонь в ответ.