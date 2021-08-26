На Донбассе было пять нарушений "тишины", без потерь
Четверг, 26 августа 2021, 07:55
25 августа на Донбассе было 5 нарушений режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Как сообщается, боевых потерь среди украинских военных нет.
В частности, вблизи Новолуганского российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Травневого враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Катериновки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, из крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Украинские военные открывали огонь в ответ.
Украинская правда