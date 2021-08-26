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Послуги у "Дії" можна отримати без гаджетів і доступу до інтернету – Мінцифри

Четвер, 26 серпня 2021, 10:38
Фото 1.zt.ua

Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що послуги у "Дії" доступні навіть для тих українців, які не мають смартфонів і доступу до інтернету, бо отримати їх можна у ЦНАПах.

Джерело: Мінцифри у Facebook

Дослівно: "Українці, які не мають гаджетів чи доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в "Дії" у спеціально облаштованих місцях ЦНАП".

Деталі: Наразі послуга доступна у понад 1000 ЦНАПах. У них облаштували спеціальні місця з доступом до порталу "Дія", де адміністратори навчають користуватися "Дією", консультують та допомагають отримати послуги онлайн.

Такі місця є у 612 ЦНАПах, 335 віддалених робочих місцях та 57 територіальних підрозділах.

У Мінцифри наголосили, що завдяки новації:

  • багато людей у майбутньому зможуть отримувати послуги самостійно;
  • усі матимуть рівний доступ до сучасних сервісів;
  • зменшиться цифровий розрив між представниками поколінь та жителями різних населених пунктів;
  • збережеться час адміністраторів та не буде черг.

Українська правда
Теми: Діяінтернет


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