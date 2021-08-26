Послуги у "Дії" можна отримати без гаджетів і доступу до інтернету – Мінцифри
Четвер, 26 серпня 2021, 10:38
Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що послуги у "Дії" доступні навіть для тих українців, які не мають смартфонів і доступу до інтернету, бо отримати їх можна у ЦНАПах.
Джерело: Мінцифри у Facebook
Дослівно: "Українці, які не мають гаджетів чи доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в "Дії" у спеціально облаштованих місцях ЦНАП".
Деталі: Наразі послуга доступна у понад 1000 ЦНАПах. У них облаштували спеціальні місця з доступом до порталу "Дія", де адміністратори навчають користуватися "Дією", консультують та допомагають отримати послуги онлайн.
Такі місця є у 612 ЦНАПах, 335 віддалених робочих місцях та 57 територіальних підрозділах.
У Мінцифри наголосили, що завдяки новації:
- багато людей у майбутньому зможуть отримувати послуги самостійно;
- усі матимуть рівний доступ до сучасних сервісів;
- зменшиться цифровий розрив між представниками поколінь та жителями різних населених пунктів;
- збережеться час адміністраторів та не буде черг.
Українська правда