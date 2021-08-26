Услуги в "Дії" можно получить без гаджетов и доступа к интернету – Минцифры

Министерство цифровой трансформации сообщает, что услуги в "Дії" доступны даже для тех украинцев, которые не имеют смартфонов и доступа к интернету, потому что получить их можно в ЦНАПах.

Источник: Минцифры в Facebook

Дословно: "Украинцы, которые не имеют гаджетов или доступа к интернету, смогут получить услуги в Дии в специально оборудованных местах ЦНАП".

Детали: Сейчас услуга доступна в более чем 1000 ЦНАПах. В них обустроили специальные места с доступом к порталу "Дія", где администраторы обучают пользоваться "Дією", консультируют и помогают получить услуги онлайн.

Такие места есть в 612 ЦНАПах, 335 удаленных рабочих местах и ​​57 территориальных подразделениях.

В Минцифры отметили, что благодаря новации: