Услуги в "Дії" можно получить без гаджетов и доступа к интернету – Минцифры
Четверг, 26 августа 2021, 10:38
Министерство цифровой трансформации сообщает, что услуги в "Дії" доступны даже для тех украинцев, которые не имеют смартфонов и доступа к интернету, потому что получить их можно в ЦНАПах.
Источник: Минцифры в Facebook
Дословно: "Украинцы, которые не имеют гаджетов или доступа к интернету, смогут получить услуги в Дии в специально оборудованных местах ЦНАП".
Детали: Сейчас услуга доступна в более чем 1000 ЦНАПах. В них обустроили специальные места с доступом к порталу "Дія", где администраторы обучают пользоваться "Дією", консультируют и помогают получить услуги онлайн.
Такие места есть в 612 ЦНАПах, 335 удаленных рабочих местах и 57 территориальных подразделениях.
В Минцифры отметили, что благодаря новации:
- многие люди в будущем смогут получать услуги самостоятельно;
- все будут иметь равный доступ к современным сервисам;
- уменьшится цифровой разрыв между представителями поколений и жителями различных населенных пунктов;
- сохраниться время администраторов и не будет очередей.
Украинская правда