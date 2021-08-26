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Услуги в "Дії" можно получить без гаджетов и доступа к интернету – Минцифры

Четверг, 26 августа 2021, 10:38
Фото 1.zt.ua

Министерство цифровой трансформации сообщает, что услуги в "Дії" доступны даже для тех украинцев, которые не имеют смартфонов и доступа к интернету, потому что получить их можно в ЦНАПах.

Источник: Минцифры в Facebook

Дословно: "Украинцы, которые не имеют гаджетов или доступа к интернету, смогут получить услуги в Дии в специально оборудованных местах ЦНАП".

Детали: Сейчас услуга доступна в более чем 1000 ЦНАПах. В них обустроили специальные места с доступом к порталу "Дія", где администраторы обучают пользоваться "Дією", консультируют и помогают получить услуги онлайн.

Такие места есть в 612 ЦНАПах, 335 удаленных рабочих местах и ​​57 территориальных подразделениях.

В Минцифры отметили, что благодаря новации:

  • многие люди в будущем смогут получать услуги самостоятельно;
  • все будут иметь равный доступ к современным сервисам;
  • уменьшится цифровой разрыв между представителями поколений и жителями различных населенных пунктов;
  • сохраниться время администраторов и не будет очередей.

Украинская правда
Темы: Діяинтернет
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