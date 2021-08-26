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Хабар у $90 тисяч: за члена Комісії з азартних ігор внесли 5 млн грн застави

Четвер, 26 серпня 2021, 11:14
Хабар у $90 тисяч: за члена Комісії з азартних ігор внесли 5 млн грн застави
Фото з Facebook Євгена Шевченка

За члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Євгена Гетьмана, підозрюваного в отриманні хабаря, внесли понад 5 мільйонів гривень застави.

Джерело: речник Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Чемерис: "Увечері 25 серпня за члена комісії з регулювання азартних ігор і лотерей внесли заставу".

Деталі: За її словами, заставу у розмірі 5 мільйонів 658 гривень внесла фізична особа. Відповідно довідку про внесення коштів суд видав цій особі.

Чемерис нагадала, що арештованих зазвичай звільняють з-під варти одразу після того, як за місцем утримання надають довідку про внесення застави.

Передісторія:

  • 20 серпня НАБУ затримало Гетьмана під час отримання хабаря у розмірі 90 тисяч доларів. Таку суму, за інформацією слідства, член Комісії вимагав за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.
  • 22 серпня ВАКС обрав для Гетьмана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5 мільйонів 658 гривень застави.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: хабарлотереїказино
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