Хабар у $90 тисяч: за члена Комісії з азартних ігор внесли 5 млн грн застави

За члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Євгена Гетьмана, підозрюваного в отриманні хабаря, внесли понад 5 мільйонів гривень застави.

Джерело: речник Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Чемерис: "Увечері 25 серпня за члена комісії з регулювання азартних ігор і лотерей внесли заставу".

Деталі: За її словами, заставу у розмірі 5 мільйонів 658 гривень внесла фізична особа. Відповідно довідку про внесення коштів суд видав цій особі.

Чемерис нагадала, що арештованих зазвичай звільняють з-під варти одразу після того, як за місцем утримання надають довідку про внесення застави.

Передісторія: