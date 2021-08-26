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Взятка в $90 тысяч: за члена Комиссии по азартным играм внесли 5 млн грн залога

Четверг, 26 августа 2021, 11:14
Фото с Facebook Евгения Шевченко

За члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Евгения Гетьмана, подозреваемого в получении взятки, внесли более 5 миллионов гривен залога.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Чемерис: "Вечером 25 августа за члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей внесли залог".

Детали: По ее словам, залог в размере 5 миллионов 658 гривен внесло физическое лицо. Соответственно справку о внесении средств суд выдал этому лицу.

Чемерис напомнила, что арестованных обычно освобождают из-под стражи сразу после того, как по месту содержания предоставляют справку о внесении залога.

Предыстория:

  • 20 августа НАБУ задержало Гетьмана при получении взятки в размере 90 тысяч долларов. Такую сумму, по информации следствия, член Комиссии требовал за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.
  • 22 августа ВАКС избрал для Гетьмана меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5 миллионов 658 гривен залога.

Ирина Балачук, УП
Темы: взяткалотореиказино
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