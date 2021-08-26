Китай пропонує розслідувати, чи не "втік" коронавірус із лабораторій США

Представник Китаю при ООН у Женеві Чжень Сюй у листі гендиректору Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедросу Аданому Гебрейесусу вимагає прозорого розслідування походження COVID-19 із повним доступом до американських лабораторій на військовій базі Форт-Детрік та в Університеті Північної Кароліни.

Джерело: "Global Times"

Деталі: Це вперше Китай офіційно попросив ВООЗ через дипломатичні канали провести розслідування щодо походження коронавірусу у Форт-Детрік та Університеті Північної Кароліни. До листа долучені підписи понад 25 мільйонів китайських користувачів Інтернету під аналогічною вимогою.

Чжень Сюй у листі до Гебрейесуса назвав "вкрай малоймовірною" гіпотезу про те, що поширення коронавірусу SARS CoV 2 пов'язане з витоком із лабораторії Уханського інституту вірусології.

За його словами, якщо деякі сторони вважають, що гіпотеза про "витік з лабораторії" залишається відкритою, то треба проводити розслідування в таких лабораторіях, як Форт-Детрік та лабораторія Університету Північної Кароліни.

У середу гендиректор Департаменту контролю над озброєннями МЗС КНР Фу Конг заявив, що якщо США наполягають на розкритті теорії витоку вірусу з лабораторії, то вони повинні подати приклад і запропонувати ВООЗ дослідити Форт-Детрік та лабораторію Університету Північної Кароліни.

Довідка: Форт-Детрік – центр, що включає Інститут інфекційних хвороб армії США і що відомий як "центр найтемніших експериментів" уряду США. Розташована у Фредеріку (штат Меріленд) лабораторія свого часу була центром розробки та випробування біологічної зброї.

Вчені Університету Північної Кароліни на чолі з Ральфом Барічем у 2003 році спільно з працівниками Форт-Детріку оприлюднили дослідження, в якому показали можливість синтезу й модифікації коронавірусів.

Цьому передувало: