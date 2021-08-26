ВООЗ про походження COVID-19: Всі гіпотези в силі

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що всі гіпотези про походження спалаху COVID-19, включаючи можливість лабораторного витоку, залишаються в силі.

Джерело: Майкл Райан, очільник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я, якого цитує The Guardian

Пряма мова: "Поточна ситуація така, що все гіпотези щодо походження вірусу все ще залишаються в силі. Деякі з них більш імовірні, ніж інші, з огляду на поточний аналіз, але всі ці гіпотези потребують подальшого з'ясування та подальшого дослідження, і ми підемо і подивимося, куди всі ці висновки приведуть ВООЗ".

Деталі: Райан зазначив, що китайські вчені заявили, що проводять власні дослідження походження COVID-19. За його словами, у ВООЗ "з нетерпінням чекаємо новин для наших китайських колег про перебіг цих досліджень".

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