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ВООЗ про походження COVID-19: Всі гіпотези в силі

Четвер, 26 серпня 2021, 01:39

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що всі гіпотези про походження спалаху COVID-19, включаючи можливість лабораторного витоку, залишаються в силі.

Джерело: Майкл Райан, очільник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я, якого цитує The Guardian

Пряма мова: "Поточна ситуація така, що все гіпотези щодо походження вірусу все ще залишаються в силі. Деякі з них більш імовірні, ніж інші, з огляду на  поточний аналіз, але всі ці гіпотези потребують подальшого з'ясування та подальшого дослідження, і ми підемо і подивимося, куди всі ці висновки приведуть ВООЗ".

Деталі: Райан зазначив, що китайські вчені заявили, що проводять власні дослідження походження COVID-19. За його словами, у ВООЗ "з нетерпінням чекаємо новин для наших китайських колег про перебіг цих досліджень".

Нагадаємо:

  • Пандемія COVID-19 вперше виникла в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.
  • 14 січня команда експертів ВООЗ прибула до Китаю для дослідження походження пандемії. Місія не змогла достеменно визначити джерело коронавірусу. Однак, повідомлялося, що гіпотеза про лабораторний витік малоймовірна і вона не належить до гіпотез, які досліджуватимуть надалі.
  • Згодом стало відомо, що влада Китаю відмовилася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом.
  • У звіті про походження COVID-19, підготовленому лабораторією уряду США, є висновок, що гіпотеза походження коронавірусу з лабораторії в китайському Ухані – правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення.
  • У липні ВООЗ запропонувала другий етап досліджень походження коронавірусу.

Теми: коронавірус


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