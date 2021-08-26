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Китай предлагает расследовать, не "сбежал" ли коронавирус из лабораторий США

Четверг, 26 августа 2021, 11:17
Китай предлагает расследовать, не сбежал ли коронавирус из лабораторий США
globaltimes.cn

Представитель Китая при ООН в Женеве Чжэнь Сюй в письме гендиректору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адану Гебрейесусу требует прозрачного расследования происхождения COVID-19 с полным доступом к американским лабораториям на военной базе Форт-Детрик и в Университете Северной Каролины.

Источник: "Global Times"

Детали: Впервые Китай официально попросил ВОЗ по дипломатическим каналам провести расследование происхождения коронавируса в Форт-Детрик и Университете Северной Каролины. К письму приложены подписи более 25 миллионов китайских пользователей Интернета с аналогичным требованием.

Чжэнь Сюй в письме Гебрейесусу назвал "крайне маловероятной" гипотезу о том, что распространение коронавируса SARS CoV 2 связано с утечкой из лаборатории Уханська института вирусологии.

По его словам, если некоторые стороны считают, что гипотеза об "утечке из лаборатории" остается открытой, то надо проводить расследования в таких лабораториях, как Форт-Детрик и лаборатория Университета Северной Каролины.

В среду гендиректор Департамента контроля над вооружениями МИД КНР Фу Конг заявил, что если США настаивают на раскрытии теории утечки вируса из лаборатории, то они должны подать пример и предложить ВОЗ исследовать Форт-Детрик и лабораторию Университета Северной Каролины.

Справка: Форт-Детрик – центр, включающий Институт инфекционных болезней армии США и известный как "центр темных экспериментов" правительства США. Расположенная во Фредерике (штат Мэриленд) лаборатория в свое время была центром разработки и испытания биологического оружия.

Ученые Университета Северной Каролины во главе с Ральфом Баричем в 2003 году совместно с работниками Форт-Детрика обнародовали исследование, в котором показали возможность синтеза и модификации коронавирусов.

Этому предшествовало:

  • Разведка США по требованию президента Джо Байдена исследовала происхождение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, – и не пришла к единому мнению о том, каким образом этот вирус попал к людям: естественно или из лаборатории.
  • Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что все гипотезы о происхождении коронавируса, в частности об утечке из лаборатории, остаются в силе.
  • Китай отрицает утечку генетически модифицированного коронавируса из лаборатории в Ухане. При этом, по утверждению американцев, Китай отказывается предоставить данные лабораторных исследований, в частности образцы генома вируса.
  • В июле китайцы обратились к ВОЗ с онлайн-петицией за изучение лаборатории Форт-Детрик в США на предмет происхождения нового коронавируса. Это побудило людей на Филиппинах, в Австралии, Малайзии и Южной Корее призвать США "открыть дверь" для тщательного расследования.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусэпидемияCovid-2019КитайСША
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