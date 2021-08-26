Китай предлагает расследовать, не "сбежал" ли коронавирус из лабораторий США

Представитель Китая при ООН в Женеве Чжэнь Сюй в письме гендиректору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адану Гебрейесусу требует прозрачного расследования происхождения COVID-19 с полным доступом к американским лабораториям на военной базе Форт-Детрик и в Университете Северной Каролины.

Источник: "Global Times"

Детали: Впервые Китай официально попросил ВОЗ по дипломатическим каналам провести расследование происхождения коронавируса в Форт-Детрик и Университете Северной Каролины. К письму приложены подписи более 25 миллионов китайских пользователей Интернета с аналогичным требованием.

Чжэнь Сюй в письме Гебрейесусу назвал "крайне маловероятной" гипотезу о том, что распространение коронавируса SARS CoV 2 связано с утечкой из лаборатории Уханська института вирусологии.

По его словам, если некоторые стороны считают, что гипотеза об "утечке из лаборатории" остается открытой, то надо проводить расследования в таких лабораториях, как Форт-Детрик и лаборатория Университета Северной Каролины.

В среду гендиректор Департамента контроля над вооружениями МИД КНР Фу Конг заявил, что если США настаивают на раскрытии теории утечки вируса из лаборатории, то они должны подать пример и предложить ВОЗ исследовать Форт-Детрик и лабораторию Университета Северной Каролины.

Справка: Форт-Детрик – центр, включающий Институт инфекционных болезней армии США и известный как "центр темных экспериментов" правительства США. Расположенная во Фредерике (штат Мэриленд) лаборатория в свое время была центром разработки и испытания биологического оружия.

Ученые Университета Северной Каролины во главе с Ральфом Баричем в 2003 году совместно с работниками Форт-Детрика обнародовали исследование, в котором показали возможность синтеза и модификации коронавирусов.

Этому предшествовало: