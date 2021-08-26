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Зеленський має прийти на "1+1" поспілкуватися з "впливовими українцями"

Четвер, 26 серпня 2021, 14:59
Зеленський має прийти на 1+1 поспілкуватися з впливовими українцями
фото: ОП

Президента Володимира Зеленського покликали на "1+1", щоб той відповів на питання впливових та успішних українців.

Джерело: Facebook-сторінка телепрограми "Право на владу"

Дослівно: "Перший ефір у новому сезоні для них: молодих і креативних, амбітних і успішних, відповідальних і дієвих.

Президенте Зеленський, долучайтеся.

Наші гості: співзасновник monobank Олег Гороховський, військовий капелан УГКЦ, співзасновник Української академії лідерства отець Андрій Зелінський, підприємець Андрій Федорів, чемпіон Олімпійських ігор Жан Беленюк, засновник компанії Fast Федір Сердюк, журналіст видання Lb.ua, переселенець з Макіївки Донецької області Андрій Оленін, підприємець та інвестор, засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький, доктор наук зі славістики, Кембридж, Велика Британія Марія Молодик, керівник Української академії лідерства Роман Тичківський, засновник освітньої платформи EdEra Ілля Філіпов". 

Деталі: Зеленського очікують в ефірі програми з 20.45.

Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський 24 серпня під час виступу на урочистостях до 30-річчя Незалежності України оголосив про впровадження нового українського свята - Дня Української державності.

Українська правда

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Теми: Зеленськийтелебачення
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