Зеленский придет на "1+1" пообщаться с "влиятельными украинцами"

Президента Владимира Зеленского позвали на "1+1", чтобы тот ответил на вопрос влиятельных и успешных украинцев.

Источник: Facebook-страница телепрограммы "Право на власть"

Дословно: "Первый эфир в новом сезоне для них: молодых и креативных, амбициозных и успешных, ответственных и эффективных.

Президент Зеленский, присоединяйтесь.

Наши гости: соучредитель monobank Олег Гороховский, военный капеллан УГКЦ, соучредитель Украинской академии лидерства отец Андрей Зелинский, предприниматель Андрей Федоров, чемпион Олимпийских игр Жан Беленюк, основатель компании Fast Федор Сердюк, журналист издания Lb.ua, переселенец из Макеевки Донецкой области Андрей Оленин, предприниматель и инвестор, основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, доктор наук по славистике, Кембридж, Великобритания Мария Молодик, руководитель Украинской академии лидерства Роман Тичкивский, основатель образовательной платформы EdEra Илья Филиппов".

Детали: Зеленского ожидают в эфире программы от 20.45.

Напомним: