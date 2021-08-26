Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Таліби планують заборонити слухати музику на публіці

Четвер, 26 серпня 2021, 16:34
ФОТО: USAID

Терористичне угрупування "Талібан", що захопило владу в Афганістані, планує заборонити прослуховування музики на публіці.

Джерело: інтерв'ю The New York Times представника Талібану Забіхула Муджахіда

Пряма мова: "Музика заборонена в ісламі, але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей не робити таких речей (не слухати музику - ред.), замість того, щоб тиснути на них".

Деталі: Ймовірно, 43-річний Муджахід стане міністром інформації та культури.

Він сподівається, що Талібан встановить хороші відносини з міжнародним співтовариством, говорячи про співробітництво в боротьбі з тероризмом і скорочення кількості біженців на Захід.

Відзначається, що він прагнув пприщепити більш терпимий образ Талібану, але Муджахід підтвердив, що музика буде заборонена на публіці.

Довідково: Коли "Талібан" востаннє перебував при владі у 1996-2001 роках, то бойовики заборонили жінкам працювати, виходити самостійно з дому та змушували їх закривати все тіло.

"Талібан" дотримувався суворої версії ісламських норм (шаріату), коли рух правив Афганістаном до 2001 року. Контроль практично над всією країною таліби знову встановили 15 серпня, коли без бою, як і багато інших міст і районів, упав Кабул. Відтоді члени ісламістського руху намагаються переконати світову громадськість у тому, що вони поводяться стримано, уникають насильства, готові розширити права жінок і забезпечити певну свободу слова.

Читати також: Афганістан пахне кров'ю. Інтерв'ю режисерки Сахри Карімі, яку евакуювала Україна

Нагадаємо:

  • Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет розповіла про численні докази важких злочинів талібів, включно зі стратами мирних жителів Афганістану.

Українська правда
Теми: Афганістан


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головний санітарний лікар: Пандемія триватиме ще 2-5 років

Поклонська стане послом Росії в острівній республіці біля Африки – росЗМІ

Порошенко назвав свою найбільшу помилку і згадав про "зелених дилетантів"

Понад 2 тисячі хворих на COVID і 66 померлих в Україні за добу

Головні новини четверга і ночі: теракт у Кабулі, локдаун

Понад 100 осіб загинули внаслідок теракту в Кабулі

Усі новини...
Афганістан
Біля аеропорту Кабула прогримів ще один вибух – ЗМІ
Біля аеропорту Кабула "прогримів" вибух, є загиблі
Кулеба: Жоден літак евакуації з Афганістану не захоплювали
Останні новини
10:48
Вакцинуся або тестуйся – Кузін розповів про можливі обмеження для невакцинованих
10:41
фотоКличко агітуватиме за кандидата блоку Меркель на виборах у Німеччині
10:32
Щеплені білоруською вакциною намагалися підкупити українських прикордонників
10:30
У 2020 році у Києві продали близько 40,5 тисячі квартир на "первинці"
10:25
Зеленський затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності України
10:18
Головний санітарний лікар: Пандемія триватиме ще 2-5 років
10:06
Донарахування в платіжках за опалення перевірять антимонопольники
09:45
Порошенко каже, що лише він приведе Україну в ЄС і НАТО – і це врятує від Росії
09:29
Поклонська стане послом Росії в острівній республіці біля Африки – росЗМІ
09:03
Україна позичить 500 мільйонів євро на закупівлю і виробництво поїздів Stadler
Усі новини...