Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Таліби планують заборонити слухати музику на публіці

Четвер, 26 серпня 2021, 16:34
Таліби планують заборонити слухати музику на публіці
ФОТО: USAID

Терористичне угрупування "Талібан", що захопило владу в Афганістані, планує заборонити прослуховування музики на публіці.

Джерело: інтерв'ю The New York Times представника Талібану Забіхула Муджахіда

Пряма мова: "Музика заборонена в ісламі, але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей не робити таких речей (не слухати музику - ред.), замість того, щоб тиснути на них".

Деталі: Ймовірно, 43-річний Муджахід стане міністром інформації та культури.

Він сподівається, що Талібан встановить хороші відносини з міжнародним співтовариством, говорячи про співробітництво в боротьбі з тероризмом і скорочення кількості біженців на Захід.

Відзначається, що він прагнув пприщепити більш терпимий образ Талібану, але Муджахід підтвердив, що музика буде заборонена на публіці.

Довідково: Коли "Талібан" востаннє перебував при владі у 1996-2001 роках, то бойовики заборонили жінкам працювати, виходити самостійно з дому та змушували їх закривати все тіло.

"Талібан" дотримувався суворої версії ісламських норм (шаріату), коли рух правив Афганістаном до 2001 року. Контроль практично над всією країною таліби знову встановили 15 серпня, коли без бою, як і багато інших міст і районів, упав Кабул. Відтоді члени ісламістського руху намагаються переконати світову громадськість у тому, що вони поводяться стримано, уникають насильства, готові розширити права жінок і забезпечити певну свободу слова.

Читати також: Афганістан пахне кров'ю. Інтерв'ю режисерки Сахри Карімі, яку евакуювала Україна

Нагадаємо:

  • Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет розповіла про численні докази важких злочинів талібів, включно зі стратами мирних жителів Афганістану.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Афганістан
Між Іраном та Талібаном сталася стрілянина через воду, є загиблі
Таліби провели перші торги нафти, видобутої в Афганістані
МЗС викликає посла Угорщини після того, як Орбан порівняв Україну з Афганістаном
Останні новини
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
Усі новини...
Реклама: