Таліби планують заборонити слухати музику на публіці

Терористичне угрупування "Талібан", що захопило владу в Афганістані, планує заборонити прослуховування музики на публіці.

Джерело: інтерв'ю The New York Times представника Талібану Забіхула Муджахіда

Пряма мова: "Музика заборонена в ісламі, але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей не робити таких речей (не слухати музику - ред.), замість того, щоб тиснути на них".

Деталі: Ймовірно, 43-річний Муджахід стане міністром інформації та культури.

Він сподівається, що Талібан встановить хороші відносини з міжнародним співтовариством, говорячи про співробітництво в боротьбі з тероризмом і скорочення кількості біженців на Захід.

Відзначається, що він прагнув пприщепити більш терпимий образ Талібану, але Муджахід підтвердив, що музика буде заборонена на публіці.

Довідково: Коли "Талібан" востаннє перебував при владі у 1996-2001 роках, то бойовики заборонили жінкам працювати, виходити самостійно з дому та змушували їх закривати все тіло.

"Талібан" дотримувався суворої версії ісламських норм (шаріату), коли рух правив Афганістаном до 2001 року. Контроль практично над всією країною таліби знову встановили 15 серпня, коли без бою, як і багато інших міст і районів, упав Кабул. Відтоді члени ісламістського руху намагаються переконати світову громадськість у тому, що вони поводяться стримано, уникають насильства, готові розширити права жінок і забезпечити певну свободу слова.

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