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Талибы планируют запретить слушать музыку на публике

Четверг, 26 августа 2021, 16:34
Талибы планируют запретить слушать музыку на публике
ФОТО: USAID

Террористическая группировка "Талибан", захватившая власть в Афганистане, планирует запретить прослушивание музыки на публике.

Источник: интервью The New York Times представителя Талибана Забихулла Муджахида

Прямая речь: "Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей (не слушать музыку – ред.), вместо того, чтобы оказывать на них давление".

Детали: Вероятно, 43-летний Муджахид станет министром информации и культуры.

Он надеется, что Талибан установит хорошие отношения с международным сообществом, говоря о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и сокращении количества беженцев на Запад.

Отмечается, что он стремился передать более терпимый образ Талибана, но Муджахид подтвердил, что музыка будет запрещена на публике.

Справка: Когда "Талибан" в последний раз находился у власти в 1996-2001 годах, то боевики запретили женщинам работать, выходить самостоятельно из дома и заставляли их закрывать все тело.

"Талибан" придерживался строгой версии исламских норм (шариата), когда движение правило Афганистаном до 2001 года. Контроль практически над всей страной талибы вновь установили 15 августа, когда без боя, как и многие другие города и районы, пал Кабул. С тех пор члены исламистского движения пытаются убедить мировую общественность в том, что они ведут себя сдержанно, избегают насилия, готовы расширить права женщин и обеспечить определенную свободу слова.

Читать также: Афганистан пахнет кровью. Интервью режиссера Сахры Карими, которую эвакуировала Украина

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Афганистан
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