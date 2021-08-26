Локдаун в Україні можуть ввести вже в листопаді – МОЗ

У листопаді Україна може наблизитися до червоної зони епідеміологічної небезпеки, тоді можуть ввести і локдаун.

Джерело: головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в інтерв'ю ВВС News Україна

Пряма мова: "За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді".

Деталі: Проте, за його словами, якщо українці будуть робити щеплення, будуть дотримуватися соціальної дистанції, локдаун можна буде відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити.

Рішення про локдаун ухвалює місцева влада, проте, як каже Кузін, якщо ситуація дуже погіршиться, то максимальні обмеження по всій країні можуть ввести на національному рівні.

На питання, який з регіонів "накриє" першим, головний санітарний лікар відповів, що наразі погіршення є в усіх регіонах. Але поки що найбільше страждають східні і західні регіони України, там фіксують дещо більше хворих, ніж в інших областях.

Передісторія: Протягом місяця в Україні поступово зростає рівень захворюваності на коронавірус. Наприкінці серпня фіксують в середньому по 1 500 нових хворих на день. У липні було в кілька разів менше хворих. Також значно зростає кількість госпіталізацій.

Щеплення від коронавірусу в Україні отримали менше 10% населення.

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