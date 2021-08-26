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Локдаун в Украине могут ввести уже в ноябре – МОЗ

Четверг, 26 августа 2021, 18:15
Локдаун в Украине могут ввести уже в ноябре – МОЗ
Фото: Dreamstime.com

В ноябре Украина может приблизиться к красной зоне эпидемиологической опасности, тогда могут ввести и локдаун.

Источник: главный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью ВВС News Украина

Прямая речь: "По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре".

Детали: Однако, по его словам, если украинцы будут делать прививки, будут придерживаться социальной дистанции, локдаун можно будет оттянуть на декабрь-январь или вовсе не допустить.

Решение о локдауне принимает местная власть, однако, как говорит Кузин, если ситуация сильно ухудшится, то максимальные ограничения по всей стране могут ввести на национальном уровне.

На вопрос, какой из регионов "накроет" первым, главный санитарный врач ответил, что пока ухудшение есть во всех регионах. Но пока что больше всего страдают восточные и западные регионы Украины, там фиксируют несколько больше больных, чем в других областях.

Предыстория: В течение месяца в Украине постепенно растет уровень заболеваемости коронавирусом. В конце августа фиксируют в среднем по 1500 новых больных в день. В июле было в несколько раз меньше больных. Также значительно растет количество госпитализаций.

Прививки от коронавируса в Украине получили менее 10% населения.

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Темы: локдаунУкраинакоронавирусCovid-2019карантин
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